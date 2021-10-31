Украинские пограничники провели тренировочные стрельбы в Донбассе

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения украинских пограничников на подконтрольной Киеву территории Донецкой области провели учебные стрельбы. Об этом в воскресенье сообщил штаб Операции Объединенных сил (ООС, силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) ВС Украины.

"На днях в Донецком пограничном отряде проведены полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности. Основная составляющая - обучающие стрельбы. Целью практических тренировок было усовершенствовать знания и навыки военнослужащих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пограничники развернулись на позициях в районе выполнения задач, где отработали боевые навыки со стрельбой. "Пограничники упражнялись в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружении боевых машин. Кроме того, особое внимание было уделено тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине", - отметили в ООС.