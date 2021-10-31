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Саммит G20 в Риме
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Встреча Макрона и Джонсона позволила снизить напряженность в отношениях двух стран

По словам сотрудника Елисейского дворца, в ходе встречи французский лидер заявил, что ожидает от Лондона соблюдения договоренностей по рыболовству

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьер-министра Бориса Джонсона на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме позволила снизить напряженность в отношениях между странами. Об этом в воскресенье сообщил представитель администрации президента Франции.

"Встреча позволила принять оперативные меры по снижению напряженности в отношениях между странами", - цитирует сотрудника Елисейского дворца телеканал BFM. По словам представителя администрации, в ходе встречи французский лидер заявил, что ожидает от Лондона соблюдения договоренностей по рыболовству.

Теги
СШАФранцияДжонсон, БорисМакрон, ЭмманюэльСаммит G20 в Риме
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