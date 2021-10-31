Встреча Макрона и Джонсона позволила снизить напряженность в отношениях двух стран

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьер-министра Бориса Джонсона на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме позволила снизить напряженность в отношениях между странами. Об этом в воскресенье сообщил представитель администрации президента Франции.

"Встреча позволила принять оперативные меры по снижению напряженности в отношениях между странами", - цитирует сотрудника Елисейского дворца телеканал BFM. По словам представителя администрации, в ходе встречи французский лидер заявил, что ожидает от Лондона соблюдения договоренностей по рыболовству.