Глава МИД КНР призвал США не оказывать давление на его страну

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. США должны перестать оказывать давление на Китай, только в этом случае двусторонние отношения могут улучшиться. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"США не должны оказывать давления на Китай. Они должны соблюдать нормы международных отношений. Только так наши отношения могут выйти на верный путь. Мы надеемся, что США смогут вернуться к рациональной политике в отношении Китая", - сказал он в кулуарах саммита G20, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ранее, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации американского президента, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Ван И, прошедшей в Риме в воскресенье на полях саммита G20, "предельно ясно" дал понять, что Вашингтон выступает против любых изменений Пекином в одностороннем порядке статус-кво вокруг Тайваня.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружение.