Выборы в нижнюю палату парламента Японии завершились

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Выборы в ключевую, нижнюю палату парламента Японии, которая имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, завершились в воскресенье. Сразу же после этого начинается подсчет голосов, а СМИ могут публиковать данные экзитполов.

Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Как сообщает министерство по административным делам и коммуникациям, по состоянию на 18:00 (12:00 мск) явка составила 31,64%. Это на 1,65 п.п. выше, чем на прошлых выборах в 2017 году.

Вместе с тем досрочно на выборах проголосовали в общей сложности около 20,5 млн человек (19,49% избирателей). Таким образом к концу голосования итоговая явка преодолеет ожидаемый 50-процентный рубеж.

До предвыборного роспуска парламента 276 из 465 мест в нем контролировала правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" - партнера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала 12 мест, Общество возрождения Японии - 11, Народно-демократическая партия - 10, а остальные мандаты были распределены между другими мелкими партиями либо считались вакантными.

Основное внимание на нынешних выборах уделяется тому, сколько мест получит ЛДП, которую с сентября возглавляет Кисида, и сможет ли Конституционно-демократическая партия увеличить свое представительство в нижней палате.

Проведенные японскими СМИ предвыборные опросы показали противоречивые результаты. Все они свидетельствуют о том, что правящая партия потеряет часть мест. При этом некоторые исследования прогнозируют, что ЛДП сохранит больше половины (233 из 465) мест, в то время как другие предсказывают ей потерю единоличного большинства.