Экзитпол: правящая в Японии коалиция получит большинство в нижней палате парламента

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды и партии "Комэйто" получит большинство в ключевой нижней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола телеканала NHK .

Отмечается, что позиции ЛДП ослабнут и она получит от 212 до 253 мест. Для единоличного большинства необходимо 233 мандата, и ЛДП может его лишиться. Депутаты "Комэйто" займут от 27 до 35 кресел. Таким образом, даже при самом неблагополучном для коалиции раскладе она получит большинство в нижней палате.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) в свою очередь укрепит свое представительство в парламенте и, по прогнозам аналитиков, получит от 99 до 141 места. У Коммунистической партии, согласно экзитполу, будет от восьми до 14 мест, а у Общества возрождения Японии - от 34 до 47, что значительно больше чем нынешние 11. Высокие результаты оппозиции объясняются ее решением выдвинуть единых кандидатов в 213 из 286 одномандатных округах.

До предвыборного роспуска парламента 276 из 465 мест в нем контролировала правящая ЛДП во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, еще 29 занимали депутаты от партии "Комэйто" - партнера ЛДП по правящей коалиции. Вместе они удерживали абсолютное (305), но не конституционное большинство (310). У главной оппозиционной КДП было 112 мандатов. Коммунистическая партия занимала 12 мест, Общество возрождения Японии - 11, Народно-демократическая партия - 10, а остальные мандаты были распределены между другими мелкими партиями либо считались вакантными.

Выборы прошли без каких-либо инцидентов. По предварительным данным, явка превысила 50%. Основное внимание на нынешних выборах уделяется тому, сколько мест получит ЛДП, которую с сентября возглавляет Кисида, и сможет ли Конституционно-демократическая партия увеличить свое представительство в нижней палате.