В ОБСЕ заявили, что второй тур выборов в Грузии был хорошо организован

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Второй тур муниципальных выборов, который прошел в Грузии в субботу, был хорошо организован, предвыборная кампания была конкурентной, однако наблюдалась поляризация. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в Тбилиси заявил глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Джонсон.

"Второй тур местных выборов в общем был хорошо организован, однако поляризация и негативная риторика отразились отрицательно на процессе. Предвыборная кампания была конкурентной, охватила всю страну, однако затмила местные проблемы. У кандидатов в общей сложности была возможность конкурировать свободно, однако жалобы в связи с запугиванием и давлением на избирателей продолжались", - сказал Джонсон.

Он добавил, что миссия наблюдателей также изучила работу грузинских СМИ в предвыборный период и в день голосования, отметив, что частные телеканалы были также поляризованы.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По предварительным данным ЦИК, кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в 19 муниципалитетах из 20, в том числе в пяти крупных городах. В столице побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе, набравший 55,6% после подсчета данных со всех участков. У его оппонента Ники Мелии - 44,4%.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.