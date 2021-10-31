СМИ: самолет премьера Индии летел на саммит G20 через воздушное пространство Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди, который прибыл в пятницу на саммит Группы двадцати (G20) в Рим, пролетел через воздушное пространство Пакистана. На обратном пути планируется использовать тот же маршрут. Об этом сообщает в воскресенье газета The Times of India.

По информации издания, самолет индийского премьера прошел через воздушное пространство Пакистана, затем пролетел над Ираном и Турцией и достиг Италии. Как отмечает газета, согласно источникам, индийские власти запросили у Министерства иностранных дел Пакистана разрешение на использование воздушного пространства для специального рейса Моди. Исламабад ответил положительно.

Это уже второй случай за последнее время, когда самолет индийского премьера пролетает на Запад через Пакистан. В сентябре самолет с Моди, который направлялся с визитом в США, также получил разрешение пролететь через воздушное пространство Пакистана. Тогда такое разрешение было выдано впервые за почти три года.

До этого Исламабад трижды отказывал индийским президенту Раму Натху Ковинду и премьер-министру Моди в разрешении использовать воздушное пространство Пакистана для полетов в зарубежные страны. Это началось с 2019 года после того, как Индия изменила статус спорного штата Джамму и Кашмир и разделила его на две разных союзных территории, одна - Джамму и Кашмир, вторая - Ладакх.