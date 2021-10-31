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Саммит G20 в Риме

Экоактивисты блокируют движение транспорта в центре Рима

В Риме 30 октября также прошла манифестация активистов движения в защиту климата Fridays For Future

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Экоактивисты, днем ранее перекрывавшие дорогу к месту проведения встреч саммита лидеров Группы двадцати (G20), в воскресенье блокируют движение транспорта возле комплекса античного форума Траяна и Траянских рынков в центре Рима. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, речь идет об улице IV ноября. Днем ранее в Риме прошла манифестация активистов движения в защиту климата Fridays For Future ("Пятницы ради будущего"). Климатические вопросы и устойчивое развитие являются одной из центральных тем на саммите "двадцатки".

Теги
ИталияСаммит G20 в Риме
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