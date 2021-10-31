Экоактивисты блокируют движение транспорта в центре Рима

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Экоактивисты, днем ранее перекрывавшие дорогу к месту проведения встреч саммита лидеров Группы двадцати (G20), в воскресенье блокируют движение транспорта возле комплекса античного форума Траяна и Траянских рынков в центре Рима. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, речь идет об улице IV ноября. Днем ранее в Риме прошла манифестация активистов движения в защиту климата Fridays For Future ("Пятницы ради будущего"). Климатические вопросы и устойчивое развитие являются одной из центральных тем на саммите "двадцатки".