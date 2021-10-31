Наблюдатель сообщает о низкой явке на выборах мэра Харькова

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах мэра Харькова, проходящих в воскресенье, очень низкая, что может быть связано с опасениями людей заразиться коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье Виталий Носачев - эксперт организации "Комитет избирателей Украины", которая занимается наблюдением за голосованием.

"Явка чрезвычайно мала", - процитировало Носачева местное издание "Депо. Харьков". Эксперт уточнил, что низкие показатели активности фиксируются, в частности, в центральных районах города, где они не превышают пока 10%. По мнению Носачева, причиной этого могут быть опасения пожилых людей инфицироваться коронавирусом. В то же время он добавил, что в целом голосование проходит в обычном режиме, все 605 избирательных участков города работают.

По информации полиции Харьковской области, по состоянию на 12:00 (13:00 мск) зарегистрировано 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Среди них - невозможность граждан проголосовать из-за проблем с документами, порча бюллетеня и другие. "По данным фактам идет проверка. Все происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении полиции, обнародованном на официальном сайте ведомства.

В воскресенье в Харькове проходят выборы мэра города. Кресло градоначальника стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса год назад. В выборах принимают участие десять кандидатов. Предполагается, что борьба развернется главным образом между двумя - экс-главой Харьковской области, бывшим депутатом Верховной рады Михаилом Добкиным и исполняющим обязанности мэра города Игорем Тереховым.

Также в воскресенье на Украине проходят промежуточные выборы депутатов парламента в двух одномандатных избирательных округах - в Херсонской и Черкасской областях. Кроме того, жители 21 региона государства принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных выборах сельских, поселковых и городских председателей. Всего в стране работают 1 270 избирательных участков.