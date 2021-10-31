СМИ: ВВС Эфиопии нанесли удары по целям в штате Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. ВВС Эфиопии нанесли в воскресенье удар по целям в городе Агула, расположенном в штате Тыграй в 30 километрах севернее его столицы Мэкэле. Об этом сообщил контролируемый Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) телеканал Tigrai TV.

Нынешний воздушный удар по территории Тыграя стал 11-м по счету за последние две недели, отмечает он. Информация о возможных пострадавших и нанесенном ущербе не поступала. Проверить из независимых источников данное утверждение пока не удается.

В соседнем с Тыграем штате Амхара в районе городов Дэссе и Комбольча в последние сутки велись ожесточенные бои между федеральным силами и отрядами повстанцев Тыграя. Последние пытаются прорвать линию обороны правительственных частей и выйти на восток к стратегически важному транспортному коридору, связывающему столицу Эфиопии Аддис-Абебу с морскими портами Джибути.

Сомалийский новостной портал Somali Guardian сообщил, что в середине дня в воскресенье повстанцы вошли в город Комбольча. Электронное издание публикует фото, якобы сделанные повстанцами в городских кварталах. Подтверждения данной информации из независимых источников пока нет.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, двигаясь по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, целью которого являлся захват городов Дэссе и Комбольча с последующим движением на восток и юг Эфиопии. Как передают военные источники, одной из задач повстанцев Тыграя является попытка соединиться с боевиками сепаратистской "Армии освобождения Оромо", которая действует в ряде районов к северу от Аддис-Абебы. В минувшем августе руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства страны.