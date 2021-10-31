Администрация США считает С-400 проблемой в отношениях страны с Турцией

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 продолжает оставаться проблемой в американо-турецких отношениях. Об этом заявил журналистам в воскресенье представитель администрации США по итогам прошедших в Риме переговоров американского президента Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я думаю, очевидно, что С-400 - это вопрос, который продолжает волновать Конгресс и продолжает быть фактором во всех этих более широких вопросах в рамках наших [с Турцией] отношений в области обороны", - отметил американский чиновник.

"Я хочу сказать, что президент и администрация уже давно ясно дали понять, что С-400 - это проблема", - добавил он.

Представитель исполнительной власти США указал, что главы двух государств "провели очень конструктивный разговор"."Президент ясно выразил свое желание иметь конструктивные отношения с Турцией и найти эффективный способ преодоления наших разногласий", - пояснил чиновник.

По его словам, на двусторонних переговорах обсуждалась возможность приобретения Анкарой американских истребителей F-16, и Байден "четко дал понять, что идет процесс, который необходимо пройти". "Я думаю, что правительство Турции и Эрдоган, в том числе в своих публичных заявлениях за последние пару недель, очень четко заявили о желании Турции приобрести F-16. И президент [Байден] учел его желание получить их, но очень четко дал понять, что есть процесс, который мы должны пройти в США, и мы привержены продолжению работы в рамках этого процесса", - указал чиновник.

Отвечая на вопрос, просил ли Эрдоган вернуть деньги, которые Турция уже заплатила за истребители F-35, представитель администрации отметил: "Я думаю, вы видели, что на этой неделе, я полагаю, в Турции была группа из Минобороны [США], чтобы начать работать с ними по вопросу F-35. Итак, процесс по F-35 запущен".

О покупке С-400

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. На фоне проблем с получением F-35 Анкара заявила о желании купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16 в рамках соответствующего механизма. Однако есть серьезный риск, что Конгресс может заблокировать такую сделку ввиду все еще актуальных разногласий между Вашингтоном и Анкарой вокруг приобретения Турцией российских ЗРС С-400.

В середине октября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.