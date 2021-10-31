Глава МИД КНР назвал Тайвань самой чувствительной проблемой между Китаем и США

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И назвал вопрос Тайваня самой чувствительной проблемой между КНР и США. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в воскресенье в Риме на полях саммита G20.

"Тайвань является самой чувствительной проблемой между Китаем и США. Одна ошибка может привести к роковым последствиям для китайско-американских отношений и их полному разрушению", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

"Есть только один Китай, и Тайвань является его частью. Материк и Тайвань принадлежат к одному государству. История неоднократно доказывала, что любые попытки это изменить наносят серьезный ущерб стабильности в Тайваньском проливе и даже кризису", - указал Ван И.

"Требуем от США исполнения своих обязательств перед Китаем, а не нарушения их. Требуем от американской стороны того, чтобы она настоящим образом придерживалась политики "одного Китая", а не заявляла одно, а делала другое", - подчеркнул глава МИД.

Ранее, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации американского президента, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Ван И "предельно ясно" дал понять, что Вашингтон выступает против любых изменений Пекином в одностороннем порядке статус-кво вокруг Тайваня.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружение.