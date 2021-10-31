Байден заявил, что США и ЕС открывают новую эру трансатлантического сотрудничества

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Европейский союз открывают благодаря сделке по торговле и климату новую эру трансатлантического сотрудничества. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, объявляя в воскресенье на полях саммита Группы двадцати в Риме о договоренностях с ЕС, касающихся взаимной отмены таможенных пошлин в отношении ряда категорий товаров в двусторонней торговле.

"<...> США и Европейский союз добились крупного прорыва, который касается экзистенциальной угрозы изменения климата и одновременно защищает американские рабочие места и американскую промышленность. США и ЕС вместе открывают новую эру трансатлантического сотрудничества, которая пойдет на пользу всем нашим народам - как сейчас, так и, на мой взгляд, в предстоящие годы", - заявил американский лидер.

С его точки зрения, достигнутые договоренности стали доказательством сохранения "прочного партнерства" между США и ЕС, а также того, чего может добиваться Вашингтон, конструктивно работая со своими союзниками на мировой арене.

Как пояснил Байден, сделка "немедленно устраняет пошлины" ЕС "на спектр товаров США и снижает цены для американского потребителя". Соглашение позволит обеспечить "сильную и конкурентоспособную сталелитейную промышленность США на десятилетия вперед", создает новые рабочие места в стране, полагает глава Белого дома. С его точки зрения, договоренности позволяют "отвергнуть ложную идею" о том, что невозможно одновременно обеспечивать рост американской экономики и заниматься преодолением климатического кризиса.

По словам Байдена, США и ЕС также взяли на себя обязательство выработать "договоренности по торговле сталью и алюминием, затрагивающие углерод". Предполагается, что эти соглашения станут стимулом "для сокращения выбросов в одном из наиболее богатых углеродом секторов глобальной экономики", уточнил глава вашингтонской администрации.

Кроме того, подчеркнул он, эти договоренности ограничат доступ к рынкам США и ЕС для "грязной стали из таких стран, как Китай". Наконец, эти соглашения будут противодействовать "государствам, занимающимся демпингом стали" на рынках США и ЕС, добавил Байден.