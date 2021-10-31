Блинкен: США не уверены в готовности Ирана вернуться к ядерной сделке

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут с уверенностью сказать, вернется ли Иран за стол переговоров по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в интервью телеканалу CNN в воскресенье заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"До сих пор сохраняется временное окно, в течение которого Иран может вернуться к переговорам. И мы можем вернуться к обоюдному соблюдению [ядерного] соглашения <...>. Но это по-настоящему зависит от того, серьезен ли Иран в осуществлении всего этого <...>. Мы пока не знаем, хочет ли Иран по-настоящему возвращаться и вернуть баланс", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия и Китай считают возобновление переговоров наилучшим вариантом движения вперед по этому вопросу.

Ранее замглавы иранского МИД Али Багери сообщил, что переговоры по ядерной сделке в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.