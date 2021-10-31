Премьер Японии рассчитывает на скорый визит в США и встречу с Байденом

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает в скором времени посетить США и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

"Союз с США является основой японской дипломатии. Я рассчитываю как можно скорее посетить США и провести встречу на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о планах совершить зарубежный визит, который станет для него первым после назначения на пост премьер-министра.

Обе палаты японского парламента 4 октября большинство голосов избрали Фумио Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. 29 сентября он занял должность главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Выборы нового председателя ЛДП прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Кисида был главой японского МИД с 2012 по 2017 год.