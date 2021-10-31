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Саммит G20 в Риме

Блинкен и глава МИД Южной Кореи подтвердили приверженность "нерушимому союзу"

Стороны также подчеркнули приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён на встрече на полях саммита G20 в Риме в воскресенье подтвердили приверженность союзу двух стран и денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён подтвердили нерушимый союз между США и Республикой Корея, который является основой мира, безопасности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и за их пределами, - отметил он. - Госсекретарь США и глава МИД Южной Кореи обсудили важность нашего всеобъемлющего партнерства и преодолении глобальных вызовов XXI века, в том числе климатического кризиса и пандемии".

"Они также подчеркнули нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Прайс.

Теги
СШАРеспублика КореяБлинкен, ЭнтониСаммит G20 в Риме
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