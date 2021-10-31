Явка на местные выборы в Северной Македонии через шесть часов после начала составила 25%

ЗАГРЕБ, 31 октября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Северной Македонии по состоянию на 13:00 по местному времени (15:00 мск) составила почти 25%. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики Александр Даштевски.

По его словам, "к 13:00 участки посетили 24,87%", или 269 684 избирателя, что более чем на 4% больше по сравнению с аналогичным показателем в ходе первого тура.

Даштевски также отметил, что процесс голосования проходит в спокойном ритме, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. "В отличие от первого тура [сейчас] мы не имеем очередей на избирательных участках. Я недавно проголосовал и там даже пяти минут не задержался, а в прошлый раз ожидал около часа", - отметил председатель ГИК.

Правом голоса в республике обладают 1 353 990 жителей. Голосование завершится в 19:00 (21:00 мск).