США с 31 августа вывезли из Афганистана 340 американцев

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американская администрация продолжит усилия по вывозу своих граждан из Афганистана, с 31 августа было эвакуировано 340 человек. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресном интервью телеканалу CNN.

"В марте, когда президент США еще не принял решение, мы начали отправлять сообщения обладателям американских паспортов в Афганистане, с марта по июль, призывая их покинуть страну, - сказал Блинкен. - <...> В августе было около 6 тыс. человек. Это люди, чья вся жизнь прошла в Афганистане".

"В ходе срочной эвакуации страну покинули 125 тыс. человек. <...> Здесь нет крайних сроков, мы продолжим эвакуировать людей. С 31 августа около 340 граждан США покинули страну", - отметил госсекретарь.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.