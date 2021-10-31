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Правящая в Японии коалиция гарантировала себе большинство в нижней палате парламента

Вместе партии ЛДП и "Комэйто"получают более 233 из 465 мест

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды и партии "Комэйто" гарантировала себе совокупное большинство в нижней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов, результаты которого в прямом эфире транслирует телеканал NHK.

Обе партии в совокупности получают более 233 из 465 мест. Подсчет голосов продолжается. Депутаты главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) пока получают более 65 мандатов.

Не распределены на данный момент 105 мест.

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