США пообещали изучить все варианты, если Иран не вернется на переговоры по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассмотрят все варианты действий, если Иран не вернется на переговоры по восстановлению в полном виде ядерной сделки с ним. С таким предупреждением в адрес Тегерана выступил в выпущенном в воскресенье в эфир интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы все еще считаем, что дипломатия - это наилучший путь вперед, чтобы загнать ядерную программу [Тегерана] назад в ту коробку, в которой она находилась в соответствии с соглашением - так называемым СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий - прим. ТАСС). Тем не менее мы также рассматриваем по мере необходимости другие варианты действий, если Иран не будет готов быстро и добросовестно взаимодействовать, чтобы возобновить [многосторонние] переговоры с той точки, на которой они были прекращены в июне, прерваны из-за смены правительства в Иране, [взаимодействовать] с целью определить, можем ли мы - обе страны (США и Иран - прим. ТАСС) - вернуться к взаимному соблюдению [СВПД], возвращению в соглашение как можно скорее", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Его попросили пояснить, означает ли сказанное, что рассматриваться будет в том числе вариант применения против Ирана военной силы. "Как мы всегда говорим, рассматриваются все варианты действий", - ответил Блинкен.

Как он напомнил, "иранцы теперь сказали, что возвращаются на переговоры к концу ноября". "Посмотрим, вернутся ли они в действительности. Это будет важно", - сказал глава американской дипломатии.

"Однако еще более важен тот факт, что здесь, в Риме, президент [США Джо Байден] встретился [в субботу на полях саммита Группы двадцати] с и.о. канцлера Германии [Ангелой Меркель], премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции [Эмманюэлем] Макроном. И мы чрезвычайно тесно координируем [действия] со своими ближайшими партнерами, занимаясь вызовом, который представляет собой ядерная программа Ирана. И все мы также работаем с Россией и Китаем", - отметил Блинкен. Он находится в столице Италии в составе делегации Байдена.

"Важно то, что Иран, к сожалению, агрессивно движется вперед со своей программой. Время, которое ему требуется для нарабатывания расщепляющихся материалов в объеме, достаточном для [производства] одного ядерного боезаряда, сокращается и сокращается. И становится все меньше возможность, если мы (США - прим. ТАСС) вернемся к [полному] соблюдению соглашения, если Иран вернется к [полному] соблюдению, вновь выйти на все преимущества договоренности. Иран накапливает знания и опыт [в ядерной сфере], так что это начинает становиться проблемой <...>", - добавил госсекретарь.

Ситуация вокруг ядерной сделки

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.