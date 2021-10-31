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Экоактивисты пытались нарушить работу аэропортов в Швеции

Задержаны 14 человек

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Экоактивисты провели в воскресенье акции, попытавшись нарушить авиасообщение в нескольких аэропортах Швеции - Арланда и Брумма в Стокгольме, городах Мальмё, Хальмстад, Векшё и Гётеборге. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Полиция задержала в общей сложности 14 человек по подозрению в умышленном вредительстве. Аэропорт Брумма был в течение часа закрыт для воздушного движения.

Активисты попытались остановить авиасообщение, например, выйдя в закрытые зоны аэропортов Брумма и Мальмё. В Векшё полиция арестовала двух человек, которые приклеили руки к взлетно-посадочной полосе.

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