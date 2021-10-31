Верховная рада 4 ноября может сменить нескольких министров

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады на следующей неделе могут рассмотреть вопрос о смене глав четырех или пяти министерств, в том числе министерства обороны. Как сообщила в воскресенье заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, военное ведомство может возглавить вице-премьер, и.о. главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников.

"Не идет речь о смене всего кабинета министров, речь о нескольких министерствах. Я думаю, что уже в четверг мы сможем провести голосование [в Верховной раде] как минимум по четырем министрам, а возможно и пяти", - сказала она в эфире телеканала "Украина-24". Замглавы фракции добавила, что кандидатов представят в понедельник на заседании фракции партии "Слуга народа", которая имеет парламентское большинство.

Кравчук отметила, что на пост министра обороны, который сейчас занимает Андрей Таран, президент Владимир Зеленский может предложить Резникова. "Мне импонирует кандидатура господина Резникова на [должность главы] Министерства обороны. Это (внесение кандидатуры министра обороны - прим. ТАСС) прерогатива президента. Если он будет представлен, я его поддержу и, думаю, что фракция поддержит", - подчеркнула она. Кравчук назвала Резникова "хорошим профессиональным юристом и переговорщиком". Кроме того, она обратила внимание, что, по стандартам НАТО, это "гражданская должность", то есть ее может занимать человек без опыта военной службы. Необходимость смены министра обороны Кравчук объяснила тем, что в ведомстве существуют проблемы в сфере закупок.

Она также сообщила, что голосование по вопросу увольнения министров в парламенте может пройти уже в среду.