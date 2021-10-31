Блинкен: США готовы к любым действиям, чтобы не допустить атак Ирана на американские силы

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы задействовать любые средства, чтобы не допустить атак на американские силы со стороны Ирана или связанных с Тегераном групп. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ему был задан вопрос о том, считает ли он, что американские санкции способны помешать Ирану осуществлять атаки на американские силы. В качестве примера журналистка телеканала привела удар беспилотных летательных аппаратов по военной базе США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф на прошлой неделе, который она приписала Ирану.

"Президент в высшей степени готов предпринять любые оправданные действия тогда и там, где мы сами решим, любыми подходящими средствами, чтобы предотвратить и сделать так, чтобы Иран или же действующие от его лица группы прекратили заниматься подобными действиями", - заявил в ответ Блинкен.

В пятницу Минфин США ввел новые санкции в отношении четырех иранцев и двух базирующихся в Иране компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывали значительную поддержку в реализации программ создания беспилотников для Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. В МИД Ирана заявили, что новые санкции США подрывают доверие к Вашингтону в вопросе возвращения к ядерной сделке.