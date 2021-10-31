Минобороны США будет отвечать за распределение сырьевых материалов из запасов государства

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению будет отвечать за распределение сырьевых материалов из национальных стратегических запасов, предназначенных для обеспечения обороны страны. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом указе президента США Джо Байдена.

Речь идет о расположенной по всей территории Соединенных Штатов сети хранилищ, в которых находятся запасы свыше 40 наименований: алмазы, бериллий, вольфрам, иридий, йод, кобальт, металлы платиновой группы, ниобий, олово, торий, ферромарганец, феррохром, хром, цинк и др. Запасы предназначены для снижения или предотвращения зависимости страны от иностранных поставок "критически важных материалов, необходимых во время чрезвычайных ситуаций в стране".

Согласно указу, и.о. замминистра обороны Стейси Каммингс, которая также отвечает за закупку вооружений, "может распределять стратегические и критически важные материалы из национальных оборонных запасов для использования, продажи или иной деятельности только в том случае, если это необходимо для использования, производства или изготовления [продукции] в целях национальной обороны". "Не разрешается распределение в экономических или бюджетных целях", - подчеркивается в документе. Как указали в Белом доме, данный шаг "позволит быстрее реагировать на нехватку материалов в рамках оборонной промышленной базы".

"Я подписываю указ, который укрепит наше управление запасами полезных ископаемых и материалов для обороны Соединенных Штатов, что позволит нам быстрее реагировать и отвечать на дефицит промышленной базы", - отметил Байден, выступая на мероприятии, посвященном глобальным цепочкам поставок, на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме.

Президент также распорядился провести в этом году широкий обзор американских цепочек поставок, поскольку экономические потрясения, вызванные пандемией нового коронавируса, привели к дефициту такой продукции, как полупроводники и медицинские препараты.

Байден пока не выдвинул кандидата на пост заместителя министра обороны по закупкам и тыловому обеспечению, которого еще должен утвердить Сенат Конгресса США. В середине июля выдвинутый президентом кандидат на эту должность Майкл Браун отказался от нее.