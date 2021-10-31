Митинг оппозиции в Тбилиси завершился без происшествий

ТБИЛИСИ, 31 октября. /ТАСС/. Митинг сторонников грузинских оппозиционных партий, проходивший в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси, завершился без происшествий. Об этом сообщил телеканал "Мтавари архи". Митингующие выступали против итогов состоявшегося в стране в субботу второго тура муниципальных выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила в 19 из 20 муниципалитетов.

"Мы планируем, конечно же, с высокой мотивацией в бескомпромиссной борьбе в ближайшее время развернуть большой фронт. Во вторник мы планируем поехать в Батуми к нашим друзьям, чтобы там опротестовать [итоги выборов]. Мы будем также в Кутаиси и в разных городах", - сказал глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Он также призвал сограждан 7 ноября собраться в Тбилиси на митинг оппозиции. На данный момент ситуация в Тбилиси, в том числе у здания парламента, спокойная, усиленные наряды полиции покидают близлежащую территорию. Движение автомобилей по проспекту Руставели открыто.

Жители республики в субботу выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. По данным ЦИК после подсчета 100% протоколов с избирательных участков, кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в 19 муниципалитетах из 20, в том числе и в пяти крупных городах. В столице побеждает действующий градоначальник Каха Каладзе, набравший 55,6% голосов после подсчета данных со всех участков, его соперник от оппозиции Ника Мелия получил 44,4%.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.