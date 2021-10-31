NYT: США и РФ ведут закрытые переговоры по кибербезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. США и Россия ведут в закрытом формате переговоры по кибербезопасности, которые с американской стороны возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Издание констатирует, что с момента проведения российско-американского саммита в Женеве в июне две стороны приняли участие в "целой серии контактов" по разным темам. В частности, The New York Times обращает внимание на то, что переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном носят "самый глубокий за последние годы" характер.

При этом, как информировали источники газеты, зампомощника президента США по нацбезопасности "провела ряд непубличных виртуальных встреч со своим коллегой" в российском руководстве. Как утверждает издание, несколько недель назад "после длительного обсуждения в американском разведывательном сообществе США" передали представителям РФ имена и информацию о нескольких хакерах, якобы осуществлявших атаки на Америку.

По сведениям The New York Times, "Соединенные Штаты ждут подтверждения того, что эта информация приведет к арестам". Таким образом, по мнению газеты, американская сторона надеется убедиться в серьезности намерений российского руководства относительно борьбы с киберпреступностью.

В середине октября Энн Нюбергер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, указала, что Соединенные Штаты передали России конкретные сведения относительно действующих с ее территории, согласно выводам Вашингтона, преступных элементов, которые используют компьютерные вирусы-вымогатели, и теперь ждут дальнейших шагов Москвы. Представитель американской администрации высокого ранга ранее сообщила, что Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США о предполагаемых киберпреступниках. США, по ее словам, будут "ждать продолжения в этой сфере".

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон заявили о планах начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.