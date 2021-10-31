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Байден: США и "евротройка" считают дипломатию лучшим способом возобновления СВПД

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) считают дипломатию лучшим способом урегулирования ядерной проблемы Ирана и возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати.

"Вчера (в субботу - прим. ТАСС) с премьер-министром [Великобритании Борисом] Джонсоном, [и. о. канцлера ФРГ Ангелой] Меркель и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном мы собрались вместе, чтобы подтвердить нашу общую убежденность в том, что дипломатия является лучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия. И мы обсудили, как лучше всего побудить Иран возобновить серьезные, добросовестные переговоры", - отметил Байден.

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Меркель, АнгелаСШАИранГерманияВеликобританияФранцияБайден, Джо
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