Из-за нарушений на выборах мэра Харькова открыли три уголовных дела

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Полиция в течение дня голосования на Украине зарегистрировала 129 сообщений о различных нарушениях, 59 из них - на выборах мэра Харькова. Об этом в воскресенье после закрытия избирательных участков сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В день голосования зарегистрировано 129 сообщений, связанных с избирательным процессом. Следователи начали четыре уголовных производства. Также составлено три административных протокола", - говорится в сообщении. Кроме Харькова большое количество нарушений зарегистрировано в Черкасской области на промежуточных выборах в Верховную раду (25) и местных выборах во Львовской области (10). Чаще всего сотрудники правоохранительных органов фиксировали незаконную агитацию и невыполнение решений избирательной комиссии.

Три из четырех уголовных дел открыты в Харькове - два по статье о препятствовании осуществлению избирательного права и одно по статье о фальсификации избирательных документов. Еще одно уголовное дело возбуждено в Черкасской области. Протоколы об административных нарушениях составлены в Киевской и Черкасской областях, а также в Харькове.

"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и давали им правовую оценку. Все участки закрылись в срок, начался процесс подсчета голосов", - констатировали в полиции.

В выборах мэра Харькова принимают участие десять кандидатов, среди которых экс-глава Харьковской области, бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин и исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. По информации ЦИК Украины, явка составила 28,29%. По данным экзитполов, за Терехова проголосовало более половины избирателей.

Также в воскресенье на Украине проходили промежуточные выборы депутатов парламента в двух одномандатных избирательных округах - в Херсонской и Черкасской областях. Кроме того, жители 21 региона принимали участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных выборах сельских, поселковых и городских председателей. Всего в стране работали 1 270 избирательных участков.