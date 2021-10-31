Первый за два года очный саммит "двадцатки" вернул многосторонность мирового управления

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Саммит лидеров стран Группы двадцати (G20), впервые с начала пандемии прошедший в очном формате, завершился в воскресенье в Риме. Председательствующая в "двадцатке" Италия выразила удовлетворение достигнутыми результатами, которые закреплены в итоговой совместной декларации.

Главным результатом называется то, что "двадцатка" "вернулась" и закрепила принцип многостороннего подхода к решению мировых проблем. Этот принцип отстаивала Италия и разделили все без исключения страны. Так, выступивший на саммите по видеосвязи президент РФ Владимир Путин отметил лидирующую роль "двадцатки" "в формировании единых, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования".

ТАСС собрал ключевые моменты встречи и основные достигнутые договоренности.

Дискуссия вокруг проблемы климата

На заключительной пресс-конференции хозяин саммита - премьер-министр Италии Марио Драги - признал, что достигнуть соглашения по климату, ключевой теме из повестки дня, "было нелегко", но стало возможно благодаря тому, что "Россия и Китай сдвинулись со своих позиций" и "приняли научную обоснованность необходимости ограничения потепления 1,5 градусами [Цельсия], хотя это ведет к значительным усилиям".

В декларации страны "двадцатки" обязуются принять меры для ограничения потепления в указанных рамках. Драги также отметил, что G20 впервые признает научное обоснование ограничения потепления до 1,5 градуса.

Для и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель это стало "установлением более амбициозной цели, чем указано в Парижском соглашении по климату". Тогда как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, покидая Рим, написал у себя в Twitter, что саммит не оправдал ожиданий, хотя надежды "окончательно не погибли".

Все мировые лидеры из итальянской столицы перебираются в Глазго, где уже формально открылась 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Там продолжится дискуссия о мерах по борьбе с климатическими изменениями, что требует достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов. В декларации "двадцатки" не устанавливается четких сроков, "учитывая потребности ряда стран", но указывается "середина века". Драги уверен, что нулевого уровня выбросов "можно достигнуть к 2050 году, но постепенно".

Борьба с пандемией и корпоративный налог

Двумя безусловными достижениями саммита признаны решения в области борьбы с пандемией и в сфере экономики.

В том, что касается пандемии, G20 поддержала цель вакцинации 70% мирового населения к середине 2022 году, что требует дополнительных усилий - как материальных, так и логистических. По оценкам Международного валютного фонда, пока для достижения этой цели не хватает около €20 млрд.

В области экономики лидеры стран "двадцатки" на высшем политическом уровне закрепили решение об обложении крупных корпораций минимальным глобальным налогом на уровне 15%, который должен вступить в силу в 2023 году. К этому решению долго шли и давно его готовили, в том числе на протяжении всего года председательства Италии. Президент США Джо Байден, который отстаивал данную меру, уверен, что введение минимального глобального налогообложения для крупных компаний позволит изменить мировую экономику.

На расстоянии

Хотя эта встреча руководителей стран "двадцатки" впервые за два года проводилась в очном формате, не все мировые лидеры участвовали в ней лично. Помимо Путина, по видеосвязи в саммите принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Многие местные обозреватели отмечали, что физическое отсутствие этих двух лидеров снижает потенциал решений. Однако и Россия, и Китай высказали свои позиции и внесли весомый вклад в заключения саммита.

Так, в итоговой декларации нашел отражение вопрос о взаимном признании вакцинных сертификатов. Страны "двадцатки" высказались за общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации. Российский лидер призвал к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов и отметил, что недобросовестная конкуренция приводит к тому, что до сих пор не все страны мира могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам.