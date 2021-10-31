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Кандидат от оппозиции лидирует на выборах мэра столицы Северной Македонии

Данела Арсовска набирает 58,1% голосов избирателей

ЗАГРЕБ, 31 октября. /ТАСС/. Кандидат от главной оппозиционной силы Северной Македонии - Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства - Данела Арсовска опережает ближайшего соперника из правящей партии Социал-демократический союз Македонии Петре Шилегова во втором туре местных выборов в борьбе за пост мэра Скопье.

Согласно обнародованным в воскресенье данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), после обработки почти 27% бюллетеней Арсовска набирает 58,1% голосов избирателей, в то время как действующий мэр столицы Петре Шилегов - только 38,56%.

По состоянию на 18:30 по местному времени (20:30 мск) явка избирателей на местных выборах в Северной Македонии составила 48,61%.

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