Байден заявил, что международное сообщество верит в возвращение Америки на мировую арену

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убежден, что международное сообщество верит его лозунгу, что "Америка вернулась" на мировую арену в качестве партнера для стран после четырех лет политики его предшественника республиканца Дональда Трампа, ставившего на первое место интересы самих США. Как утверждал американский лидер в воскресенье на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати, об этом свидетельствует то, что Вашингтон является ключевым участником всей повестки "двадцатки".

Байдену был задан вопрос, почему страны мира должны верить его лозунгу "Америка вернулась" в условиях, когда дела самого Байдена в США обстоят далеко не самым лучшим образом: уровень его поддержки упал, и ему до сих пор так и не удалось провести через Конгресс свои ключевые проекты в сфере экономической политики.

По словам Байдена, судить о том, верят ли другие участники G20 тому, что "Америка вернулась", следует по их реакции на участие США в саммите. "Они слушали, все хотели со мной поговорить, они хотели знать, в чем заключаются наши взгляды", - подчеркнул президент США.

"У нас здесь значительная поддержка", - убежден Байден. "Соединенные Штаты - самая ключевая составляющая всей этой повестки", - считает он.

Байден также утверждал, что для него не столь важны показатели опросов общественного мнения в самих США. "Я участвовал в выборах не для того, чтобы узнать, насколько хорошо у меня будут обстоять дела с точки зрения опросов общественного мнения, я участвовал в выборах, чтобы выполнить все то, что я обещал сделать на посту президента Соединенных Штатов", - заявил он. "Мы все это сделали, мы продолжаем это делать", - считает Байден.