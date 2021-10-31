На местных выборах в Северной Македонии лидирует оппозиция

ЗАГРЕБ, 31 октября. /ТАСС/. Главная оппозиционная сила Северной Македонии - Внутренняя македонская революционная организация-Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) лидирует во втором туре муниципальных выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии (ГИК).

Согласно данным ГИК, объявленным на официальном сайте, по итогам обработки порядка 33% бюллетеней ВМРО-ДПМНЕ опережает основного оппонента, правящую партию "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) в 22 из 44 общин (муниципалитетов). Также оппозиция пока лидирует в столице страны.

Первый тур муниципальных выборов в Северной Македонии прошел 17 октября. Итоговая явка тогда составила 51,44%. По итогам голосования определились власти в органах местного самоуправления в 34-х общинах. Оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ набрала на 50 тыс. голосов избирателей больше, чем СДСМ, и возглавила 21 муниципалитет. Правящая партия получила ведущие позиции только в девяти регионах страны.