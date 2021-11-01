WP: силовые ведомства США недооценили предупреждения о готовившемся штурме Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и другие американские силовые структуры не уделили должного внимания многочисленным предупреждениям о готовившемся штурме Конгресса США и в результате не смогли предотвратить события 6 января. Это утверждает в воскресенье газета The Washington Post, которая основывает свой вывод на результатах проведенного журналистами издания расследования.

"Тревогу били местные чиновники, информаторы ФБР, компании, владеющие социальными медиа, бывшие чиновники, занимавшиеся вопросами национальной безопасности, исследователи, законодатели и осведомители", - пишет газета, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы и информацию, которую предоставили участники тех событий. Тем не менее, как утверждает издание, представители федеральных силовых ведомств не придали этой информации должного значения и не предприняли адекватных ответных действий.

В частности, в одном из случаев ФБР было предупреждено о том, что сторонники Дональда Трампа, который в то время был президентом США, обсуждают в интернете, как им скрытно провезти в столицу оружие, чтобы "одержать верх" над полицией, а затем арестовать членов Конгресса. ФБР, согласно этим данным, передало эту информацию местным правоохранительным органам в Вашингтоне, однако не стало само начинать расследование. В то же время, как отмечает газета, полиция Капитолия, которая непосредственно отвечала за обеспечение безопасности здания Конгресса, была "дезорганизована и не подготовлена".

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.