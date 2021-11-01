Правящей в Японии ЛДП удалось сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные результаты голосования по всем участкам.

ЛДП получила 261 место из 465. Это на 15 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2017 году, и ровно столько, сколько нужно для обеспечения самостоятельного абсолютного большинства. Депутаты младшего партнера либерал-демократов по правящей коалиции - партии "Комэйто" - заняли 32 кресла. Это на три больше, чем ранее.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) потеряла 13 мест в нижней палате, теперь у нее 96 мандатов. Высокий результат показало Общество возрождения Японии - 41 место вместо 11.

Коммунистическая партия получает 10 мест, Народно-демократическая партия - 11, левая "Рэйва синсэнгуми" - три, Социал-демократическая партия - одно. Остальные мандаты распределены между независимыми кандидатами.

Итоговая явка на выборах составила 55,9%, при этом около 20% избирателей проголосовали досрочно.