Премьер-министр Северной Македонии заявил, что уходит в отставку

ТАСС, 1 ноября. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в воскресенье заявил, что уходит в отставку со своего поста и покидает должность главы правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ). Заявление политика транслировалось на официальной странице СДСМ в Facebook.

"Я подаю в отставку [с постов] премьера и председателя "Социал-демократического союза Македонии", - сказал он. "Горжусь тем, что мы ввели страну в блок НАТО", - добавил политик.

Заявление Заева об отставке прозвучало после подведения итогов муниципальных выборов в Северной Македонии, успеха на которых добилась оппозиция. Политик поздравил своих оппонентов с победой и заявил, что "принимает на себя ответственность за такое развитие политических событий, включая результаты выборов".

В воскресенье в Северной Македонии состоялся второй тур муниципальных выборов. По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, на данный момент лидирует главная оппозиционная партия страны - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). Согласно подсчетам ГИК, по итогам обработки порядка 33% бюллетеней ВМРО-ДПМНЕ опережает основного оппонента - правящую партию СДСМ - в 22 из 44 муниципалитетов страны.