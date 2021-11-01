Джонсон в Глазго призовет перейти к реальным действиям в борьбе с изменением климата

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что человечеству пора перейти к реальным действиям в вопросах борьбы с изменением климата, пока не стало слишком поздно. Об этом говорится в выдержках из речи главы правительства, с которой он должен выступить в понедельник на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

"Человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата. Сейчас, когда до полуночи остается одна минута, мы должны действовать", - образно выразился Джонсон, фрагменты речи которого распространила его канцелярия. "Если мы не будем серьезны в нашем отношении к климату сегодня, для наших детей будет слишком поздно сделать это завтра. Мы должны перейти от разговоров, дебатов и дискуссий к согласованным реальным действиям в отношении угля, машин, денег и финансов", - уверен премьер-министр.

"Нужны не новые надежды, цели, чаяния, несмотря на их ценность, но ясные обязательства и конкретные графики для осуществления изменений. Мы должны спуститься с небес в отношении изменения климата", - считает Джонсон.

Как сообщают на Даунинг-стрит, британский премьер пообещает увеличить на £1 млрд ($1,36 млрд) объем международных финансовых обязательств королевства в области климата - до £12,6 млрд ($17 млрд) на пятилетний срок, истекающий в 2025 году.

О COP26

Двухнедельная конференция формально открылась в воскресенье, но основная работа форума начнется только в понедельник - со встречи мировых лидеров, которая будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начали собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры, включая британского премьера Бориса Джонсона, прибывают в Глазго из Рима, где на выходных проходил саммит Группы двадцати.

Хотя климатические конференции ООН проходят каждый год, COP26 имеет особое значение, даже не будучи юбилейной. Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, и организаторы признают, что задачи и охват двух конференций приходится с трудом умещать в одну. Во-вторых, с годовым опозданием должны быть подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату на COP21 в 2015 году. Перед хозяином мероприятия Борисом Джонсоном стоит задача не только убедительно показать, что соглашение работает и его цели достижимы, но и способствовать тому, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства (по условиям достигнутых в Париже договоренностей это должно делаться каждые пять лет). В Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток также вновь попробуют договориться о правилах имплементации Парижского соглашения. Кроме того, участники конференции будут обсуждать планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.