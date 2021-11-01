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СМИ: Южная Корея и США приступили к совместным учениям ВВС

Тренировки продлятся пять дней, отмечает телеканал KBS

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. ВВС Республики Корея и США начали в понедельник совместные маневры. Об этом сообщил телеканалу KBS источник в южнокорейском министерстве обороны.

По его данным, учения продлятся пять дней. В них будут задействованы около ста единиц авиатехники, в том числе южнокорейские истребители F-15K и KF-16, американские F-16. Командование ВВС республики отказалось сообщить какие-либо подробности, заявив лишь, что маневры проводятся "сбалансированным образом в соответствии с планом".

В последние годы союзники проводят совместные учения в сокращенных масштабах, что призвано поддержать направленные на возобновление диалога с КНДР дипломатические усилия.

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