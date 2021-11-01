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СМИ: при теракте на юго-западе Пакистана погибли двое мирных жителей

По данным газеты Dawn, экстремисты с помощью дистанционного устройства подорвали мотоцикл на одной из парковок, когда рядом проезжал автомобиль с военнослужащими

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Двое мирных жителей убиты в результате теракта в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан. Об этом сообщила в понедельник газета Dawn.

Инцидент произошел в городе Паджгур, где экстремисты с помощью дистанционного устройства подорвали мотоцикл на одной из парковок, когда рядом проезжал автомобиль с военнослужащими. Двое из них получили осколочные ранения. По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составляла около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Главный министр Белуджистана Мир Абдул Кудус Бизенджо осудил террористическую вылазку. "Теракт стал очередным преступлением антинациональных элементов, стремящихся дестабилизировать обстановку в Белуджистане", - заявил он.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние месяцы из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь".

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Пакистан
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