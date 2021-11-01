Си Цзиньпин обратится к участникам климатического саммита в Глазго с письменным заявлением

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин обратится с письменным заявлением к участникам встречи мировых лидеров, открывающейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Об этом говорится в распространенной ООН финальной версии списка выступающих.

Как указано в документе, обращение китайского лидера будет размещено на сайте конференции в ходе запланированной на понедельник пленарной сессии, на которой выступят десятки глав государств и правительств подписавших конвенцию стран. Си Цзиньпин - единственный упомянутый в списке лидер, напротив имени которого стоит пометка о том, что его заявление будет сделано в удаленном формате.

В списке не упоминается выступление представителя России. Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин не будет очно участвовать в COP26. В пятницу, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также говорил, что пока рано говорить о формате возможного выступления главы государства.

Высокопоставленные гости COP26 начали собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетели в Шотландию из Рима, где завершился саммит Группы двадцати (G20) По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прошедший в итальянской столице форум не оправдал ожиданий в плане решений по борьбе с изменением климата. При этом генсек ООН выразил надежду, что COP26 принесет больше поводов для оптимизма.

В 2015 году на конференции ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. На COP26 будут подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже.