"Талибан" пообещал защитить строительство газопровода ТАПИ в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет способствовать строительству и защите газопровода ТАПИ. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune.

"Я несу прямую ответственность за безопасность национального проекта ТАПИ. Мы без колебаний пойдем на любые жертвы для его реализации", - цитирует издание заявление министра обороны во временном правительстве талибов муллы Мухаммада Якуба.

Реализация проекта строительства газопровода ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркмении ведется с 2015 года. Стоимость проекта составляет $10 млрд.

Газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию с испытывающими нехватку энергии странами Южной Азией. В соответствии с проектом до 33 млрд куб. м газа будет транспортироваться ежегодно с газового месторождения Галкыныш в Туркмении в город Фазилка в индийском штате Пенджаб по трубопроводу протяженностью 1814 км, проходящему через Афганистан и Пакистан. Ожидается, что Афганистан будет получать от этого проекта $500 млн ежегодно.

Наряду с ТАПИ, другой проект, названный "Линия 500 киловольт Туркменистан-Афганистан-Пакистан" (ТАП-500), предусматривает поставку электроэнергии из Туркмении в Пакистан через Афганистан. Реализация этих двух проектов обсуждалась во время визита в Кабул в конце прошлой недели туркменского министра иностранных дел Рашида Мередова.