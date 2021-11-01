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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Дату возобновления переговоров по ядерной сделке объявят в течение недели

Ранее сообщалось, что переговоры по ядерной сделке в Вене возобновятся к концу ноября

ТЕГЕРАН, 1 ноября. /ТАСС/. Дата возобновления переговоров по возвращению к ядерной сделке будет объявлена в течение недели. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Как заявлял ранее [замглавы иранского МИД Али] Багери, вопрос о переговорах в Вене будет решен до конца ноября, - сказал он. - Дата будет объявлена на этой неделе".

27 ноября Багери сообщил, что переговоры по ядерной сделке в Вене возобновятся к концу ноября.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения взятых ею на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США к договоренностям. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Теги
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