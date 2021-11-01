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Борьба с изменениями климата

В Белом доме считают, что отношения США и КНР не должны мешать Пекину защищать климат

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Китай - крупная страна с большими ресурсами и большими возможностями, и она полностью в состоянии исполнять свой долг

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 ноября. /ТАСС/. Характер взаимоотношений США и КНР не должен мешать Пекину вносить свой вклад в предотвращение изменения климата. Об этом в понедельник заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту самолета американского лидера.

"Китай - крупная страна с большими ресурсами и большими возможностями, и она полностью в состоянии исполнять свой долг. И ничто в характере отношений между США и Китаем структурно или каким-либо другим образом может помешать им внести свой вклад", - сказал Салливан.

Президент США направляется в Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

Теги
СШАКитайБорьба с изменениями климатаСалливан, Джейк
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