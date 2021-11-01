В Эфиопии заявили, что повстанцы Тыграя убили в городе Комбольча более сотни молодых людей

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Боевики из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) убили более 100 молодых людей в городе Комбольча на севере Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на правительственную службу Эфиопии по связям с общественностью.

"Террористы из НФОТ казнили без надлежащего судебного разбирательства более, чем сотню молодых жителей Комбольчи в тех районах города, куда они смогли проникнуть, - цитирует агентство правительственное заявление. - Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные зверства".

Reuters отмечает, что служба по связям с общественностью не предоставила никаких дополнительных деталей произошедшего.

В минувшее воскресенье член исполнительного комитета НФОТ и его официальный представитель Гетачев Реда объявил, что силы обороны Тыграя захватили город Комбольча в штате Амхара. Он расположен в 400 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Между тем сомалийский новостной портал Somali Guardian передал в понедельник, что в городе и его окрестностях продолжаются упорные бои между федеральными силами и повстанцами Тыграя. По данным электронного издания, отряды повстанцев находятся в горах, окружающих Комбольчу, а также в ряде восточных районов города.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях, двигаясь по основным автомагистралям на север к административной границе штата Тыграй. В свою очередь повстанцы развернули 27 октября крупное контрнаступление, целью которого являлся захват городов Дэссе и Комбольча с последующим движением на восток и юг Эфиопии. Как передают южноафриканские военные источники, одной из задач повстанцев Тыграя является попытка соединиться с боевиками сепаратистской "Армии освобождения Оромо", которая действует в ряде районов к северу и востоку от Аддис-Абебы. В августе руководство НФОТ и "Армии освобождения Оромо" подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства страны.