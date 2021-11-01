США выступили за усиление давления на страны по борьбе с изменением климата

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. США ожидают усиления давления на страны, которые, по мнению Вашингтона, не проявили достаточно усилий по борьбе с изменением климата. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы полагаем, что будет оказано давление на страны, которые пока не активизировали усилия (по борьбе с изменением климата - прим. ТАСС). Мир будет ждать от них, чтобы они приняли участие (в борьбе с изменением климата - прим. ТАСС). Это именно то, что мы ожидаем и на что рассчитываем", - отметил он на брифинге на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился на 26-й Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.