Двусторонний российско-индийский саммит планируется на декабрь 2021 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется на декабрь 2021 года, на саммите ожидается заключение ряда соглашений, в том числе в оборонной сфере. Об этом в интервью ТАСС перед завершением своей миссии заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Конечно же, они [российско-индийские отношения] получат еще большее развитие, когда пройдет двусторонний саммит. Обе стороны активно над этим работают, и высока вероятность того, что саммит состоится в декабре", - сказал он.

"Мы ожидаем заключения ряда соглашений в таких отраслях, как оборона, экономика, торговля, наука и технологии. Мы также ожидаем, что будет учреждена Объединенная комиссия по науке и технологиям. Будет объявлен план военно-технического сотрудничества на ближайшее десятилетие - 2021-2031 годы", - указал дипломат.

По словам посла, у России и Индии также есть договоренность о взаимном материально-техническом обеспечении вооруженных сил, "чтобы военнослужащие одной страны, которые принимают участие в учениях на территории другой, получали такую поддержку".

Дипломат также напомнил, что за последние пять месяцев Индия приняла участие во всех основных российских учениях: военно-морских "Индра Нэви", сухопутных "Индра", учениях "Запад" и "Мирная миссия".