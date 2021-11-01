Посол Индии в России поблагодарил ТАСС за поддержку российско-индийских отношений

"Я хочу поблагодарить вас и ТАСС за всю поддержку, которую вы нам оказали. Вы очень положительно показали себя, публикуя хорошие аналитические, структурные материалы об индийско-российских отношениях и роли Индии в России, и мы хотим поблагодарить вас за это", - сказал он в интервью ТАСС.

Индийский дипломат также отметил, что вскоре станет известно, кто сменит его на посту посла в Москве. "Об этом будет объявлено очень скоро. Это очень опытный дипломат. Он присоединится к нам в ближайшие пару недель, - указал он. - Я уверен, что отношения между Индией и Россией будут активно развиваться в течение его срока полномочий".

Кроме того, посол заверил, что будет и дальше поддерживать связь с Россией, несмотря на завершение своей службы. "Я завершаю дипломатическую службу и ухожу на пенсию. Когда вы уходите в отставку, вы можете делать многое, и для спешки нет причин. Но я, безусловно, сохраню интерес к России. У меня здесь много друзей. Уверен, что мой интерес к России, которому уже почти сорок лет, сохранится и в будущем", - подчеркнул он.