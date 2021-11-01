В Ираке военные ликвидировали ячейку террористов ИГ на западе страны

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирака обезвредили в понедельник ячейку боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Анбар, расположенной на западе страны. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя командующего ВС республики Яхью Расула.

По его словам, спецоперация прошла в городе Рамади, являющемся административным центром провинции Анбар, а также в Эль-Фаллудже - втором по величине городе региона. В состав ликвидированной ячейки ИГ входили шестеро боевиков. Расул добавил, что еще один террорист был пойман силовиками в районе Абу-Грейб в провинции Багдад.

Кроме того, в понедельник телеканал "Ас-Сумария" информировал о нанесении ВВС Ирака ударов по позициям боевиков ИГ в провинции Салах-эд-Дин, расположенной в центральной части республики. Согласно сведениям канала, в результате операции, участие в которой принимали истребители F-16, были ликвидированы пять террористов.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан. Так, в конце октября в результате атаки боевиков на жителей деревни Эр-Рашад в провинции Дияла погибли 23 человека.