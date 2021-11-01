В оппозиции заявили, что команда Зеленского "превратила народовластие на Украине в фарс"

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что главным итогом довыборов депутатов Верховной рады в одномандатных округах в Херсонской и Черкасской областях, а также внеочередных выборов мэра Харькова стала критически низкая активность украинцев, что свидетельствует об их полном разочаровании в команде президента страны Владимира Зеленского.

"Зе-власть (команда президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) превратила народовластие в фарс. Это четко продемонстрировали промежуточные выборы народных депутатов на мажоритарных округах в Херсонской и Черкасской областях, а также внеочередные выборы мэра Харькова", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте партии.

В ОПЗЖ заявили, что "украинские граждане полностью разочаровались в Зе-власти и ее антинародном курсе". По мнению оппозиции, большинство граждан "отказались" участвовать в этих выборах. "В результате, главным итогом промежуточных выборов стала демонстративно низкая явка и полное недоверие общества к их результатам", - подчеркивается в заявлении.

"Кроме грязных технологий ей [власти] оказалось нечем обеспечить кампании своих кандидатов. Тотальный административный ресурс, подкуп, пропагандистские манипуляции и закулисные "договорняки" с местными группами влияния - это все, что Зе-команда смогла предложить избирателям", - заявили в ОПЗЖ.

В заявлении подчеркивается, что прошедшие в воскресенье выборы не отражают реальные политические предпочтения и волю избирателей. "После таких "выборов" пропасть между властью и обществом будет только расти", - считают в партии.

В воскресенье на Украине проходили довыборы депутатов - вместо ранее выбывших из парламента - в двух одномандатных избирательных округах - в Херсонской и Черкасской областях, где, по предварительным данным ЦИК, лидируют кандидаты президентской партии, а также внеочередные выборы мэра Харькова. По данным ЦИК, явка на промежуточных выборах депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области. Проголосовать за мэра Харькова пришли менее 30% избирателей.