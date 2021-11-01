МИД Болгарии раскритиковал агрессивную предвыборную кампанию в Северной Македонии

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. МИД Болгарии выпустил в понедельник заявлением в связи предвыборной кампанией в Северной Македонии, обратив внимание на агрессивную антиболгарскую риторику, которая сопровождала выборы мэра Скопье.

"События прошлой недели и агрессивная риторика, использованная в предвыборной кампании мэра Скопья, являются еще одним наглядным примером навязанной атмосферы нетерпимости и враждебности по отношению к гражданам с болгарской идентичностью и к Республике Болгарии. Совершенно недопустимо использовать язык вражды в качестве инструмента внутриполитического противостояния. Такое поведение и методы стимулируют дискриминацию и нетерпимость. Они являются прямым отрицанием европейских ценностей и противоречат всем демократическим нормам, способствуя созданию неблагоприятной среды для граждан Северной Македонии с болгарским самосознанием и для всех, кто хочет развивать дружеские отношения с Болгарией", - указано в заявлении.

Болгарское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что будет внимательно наблюдать за процессами в Северной Македонии, связанными с созданием необходимых условий для свободной самоидентификации и уважения прав граждан с болгарской идентичностью, и будет прилагать усилия для их защиты в соответствии с международным правом.

О выборах в Северной Македонии

В воскресенье в Северной Македонии состоялся второй тур муниципальных выборов. По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, на данный момент лидирует главная оппозиционная партия страны - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). Согласно подсчетам ГИК, по итогам обработки порядка 33% бюллетеней ВМРО-ДПМНЕ опережает основного оппонента - правящую партию СДСМ - в 22 муниципалитетах из 44. Также оппозиция побеждает в столице страны Скопье.

Явка во втором туре местных выборов в Северной Македонии к 18:30 по местному времени (20:30 мск) составила 48,61%. Первый тур муниципальных выборов прошел 17 октября. Итоговая явка тогда составила 51,44%. В результате голосования определились власти в органах местного самоуправления в 34 муниципалитетах. Оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ набрала на 50 тыс. голосов избирателей больше, чем СДСМ, и возглавила 21 муниципалитет. Правящая партия получила ведущие позиции только в девяти регионах страны, после чего премьер-министр Зоран Заев заявил о своей отставке.