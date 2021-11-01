Байден обсудил с премьером Эстонии укрепление оборонного потенциала НАТО

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в понедельник обсудили, в частности, укрепление потенциала НАТО в области сдерживания и обороны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они говорили о продолжающихся тесных двусторонних связях в сфере обороны и продолжающейся работе по укреплению системы сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам переговоров.

Помимо этого, Байден и Каллас обсудили сотрудничество "по глобальным вызовам", в том числе в области борьбы с изменением климата. "Президент выразил признательность в связи с лидерством премьера в достижении консенсуса по инклюзивной рамочной программе Организации экономического сотрудничества и развития о налогообложении транснациональных компаний. <...> Президент отметил ценный вклад Эстонии в защиту демократии и прав человека в мире", - отмечается в пресс-релизе.

Байден в настоящее время находится в шотландском Глазго, куда он прибыл для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.